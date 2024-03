Prezidents par Uplejas-Jegermanes demisiju: Pārējiem SEPLP locekļiem nebūtu jāizliekas, ka viss ir vislabākajā kārtībā

Viņš pauda nostāju, ka ir virkne jautājumu, kurus nevajadzētu paslaucīt "zem paklāja". Tie ir jāpārrunā. Valsts prezidents atzīmēja, ka Saeima ir nobalsojusi par Nacionālās drošības koncepciju. Tā paredz, ka no 2026.gada 1.janvāra arī sabiedrisko mediju veidotajam saturam jābūt tikai latviešu valodā un valodās, kas ir piederīgas Eiropas kultūrtelpai. Rinkēvičs uzsvēra, ka ir jākoncentrējas uz to, kā šis lēmums tiks izpildīts.

"Runa ir par to, kādā veidā mēs cīnāmies par savu informatīvo telpu. Diemžēl pagaidām es neredzu virzību uz to, kā tad mēs izpildīsim koncepcijā lemto, lai gan līdz noteiktajam termiņam ir palikuši divi gadi. Es gribētu detalizētāk dzirdēt, kā noritēs abu sabiedrisko mediju apvienošanas process. Jā, visi pagaidām strādā, taču SEPLP būtu jāsniedz sabiedrībai plašāka atskaite, kā mēs uz to ejam. Sabiedriskie mediji ir visas sabiedrības jautājums," teica Valsts prezidents.