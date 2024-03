Latvijas skolotājiem iespēja piedalīties kursos Eiropas Kosmosa aģentūrā

Izglītības un zinātnes ministrija un Kosmosa izziņas centrs aicina vidusskolu skolotājus no Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) dalībvalstīm, tai skaitā no Latvijas, pieteikties bezmaksas mācību semināriem, kas no aprīļa līdz jūnijam notiks EKA Izglītības mācību centra (Transinne) Beļģijas e-tehnoloģiju laboratorijā.