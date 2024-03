"Tagad Donaldam Trampam ir jānopelna balsis mūsu partijā un ārpus tās - to cilvēku, kuri viņu neatbalstīja, un es ceru, ka viņš to izdarīs," televīzijas uzrunā Čārlstonā, Dienvidkarolīnas štatā, pavēstīja Heilija.

"Es esmu pateicīga par atbalstu, ko esam saņēmuši no visas mūsu lieliskās valsts," sacīja Heilija. "Taču tagad ir pienācis laiks apturēt manu kampaņu. Es teicu, ka vēlos, lai amerikāņi būtu uzklausīti - es to esmu izdarījusi. Es to nenožēloju."