Ieskaties foto ⟩ Kuri ir Latvijā labākie kāzu fotogrāfi un videogrāfi?

Toms Rubīns, iegūstot 2023. gada labākā Latvijas kāzu videogrāfa titulu, stāsta: ”Šis apbalvojums ir nozīmīgs, jo tā ir reize, kad novērtējums nāk tieši no saviem aroda biedriem, kolēģiem, nevis cilvēkiem no malas, kam acs nav tik ļoti uztrenēta. Pirmo reizi saņēmu kausu Covid-19 laikā uz ielas maskā; emocionāli, protams, šī reize ir patīkamāka. Gada balva ir iespēja vienuviet satikt meistarus no visas Latvijas un uzzināt to, kas notiek nozarē.”