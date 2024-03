Pēdējos gados pieredzētais ekstrēmais karstums, sausums, meža ugunsgrēki un plūdi Eiropā pastiprināsies pat pie optimistiskiem globālās sasilšanas scenārijiem un ietekmēs dzīves apstākļus visā Eiropā, prognozēts ziņojumā. Tajā secināts, ka pašreizējā Eiropas politika un īstenotie pasākumi, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, neatbilst strauji augošajiem riskiem, un no politiķu puses nepieciešama steidzamāka rīcība.

Novērtējumā identificēti 36 galvenie klimata riski, kas sagrupēti piecās plašās grupās: ekosistēmas, pārtika, veselība, infrastruktūra, ekonomika un finanses. Vairāk nekā puse no ziņojumā identificētajiem galvenajiem klimata riskiem prasa aktīvāku rīcību jau tagad, un astoņi no tiem prasa īpašu steigu, galvenokārt, lai saglabātu ekosistēmas, pasargātu cilvēkus no karstuma, plūdiem un meža ugunsgrēkiem un nodrošinātu Eiropas solidaritātes mehānismu, piemēram, ES Solidaritātes fonda dzīvotspēju.