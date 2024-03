Andu un citu aviokatastrofu brīnumainie izdzīvošanas stāsti

Raidījuma “Aviokatastrofu izmeklēšana” jaunākajā sezonā tiks stāstīts par kādu avionegadījumu, kas notika 1989. gada 24. februārī. Amerikāņu lidsabiedrības “United Airlines” reiss no Losandželosas uz Sidneju Austrālijā parasti tika veikts ar vairākām plānotām pieturām, lai uzpildītu degvielu un nomainītu ekipāžu. Pirmā no tām bija Honolulu Havaju salās.

17 minūtes pēc pacelšanās no Honolulu lidostas, kad lidmašīna bija apmēram 7000 metru augstumā, gaisa kuģa korpusā izveidojās liels caurums, tādēļ deviņi no 337 pasažieriem tika burtiski “izsūkti” no lidmašīnas. Viņu mirstīgās atliekas tā arī netika atrastas.