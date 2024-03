Video ⟩ Lembergs vaino valdību "Krievijas provocēšanā"; izteikumus lūdz vērtēt Saeimas komisijā

Lemberga partija kā daļa no Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) ietilpst pašreiz valdošajā koalīcijā. ZZS vadība par sava biedra publiskajām izpausmēm runā izvairīgi. No vienas puses – Lemberga teiktajam īsti nepiekrīt. No otras – arī publiski no tiem norobežoties vai nosodīt nav gatavi.