Kāds no jums vēl atceras par 5G tīklu, kuru ja ne gluži vairums, tad noteikti arvien lielāks daudzums no mums nu jau lieto ikdienās savos mobilajos telefonus un rūteros? Ir sajūta, ka diskusijas par to bija pirms kādiem simts gadiem. Tā palikusi kā tāda silta atmiņa no laikam pirms vispasaules pandēmijas un krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.