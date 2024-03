Grozs nolūza, un pārtrūka deviņu bērnu dzīvība. Talsu traģēdija

Šī izklaide, zināms, visvairāk pie sirds gāja bērniem. Ja arī kāds grozā kāpt negribēja un baidījās no augstuma, tad to tajā iegrūda vecāki, sak, kad vēl būs iespēja ar tādu aparātu pacelties teju 30 metru augstumā un aplūkot pilsētas panorāmu. Par to, ka noteikumos paredzēts, ka pacēlāja grozā var atrasties līdz četriem pieaugušajiem, neviens neuztraucās vai arī vienkārši to nezināja.