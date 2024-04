Medikaments un skaistumkopšanas līdzeklis ar 1500 gadu vēsturi jeb ko tu nezināji par oglīti

Kā izrādās, aktīva ogle nav tas pats, kas parastā ogle no krāsns vai ugunskura. Visa noslēpums ir - radītas poras un spēja absorbēt! Lai ogle pārtaptu aktīvā oglē un būtu noderīga organisma attīrīšanā, tā ir jāaktivizē. Ogles aktivizēšanas procesā svarīgi ir attīrīt materiālu un augstā temperatūrā radīt poras, kas palielina vielas virsmas laukumu, lai tā kā sūklis piesaistītu kaitīgas substances. Līdzīgi kā ar popkornu - nepagatavots tas ir ciets kukurūzas grauds, bet, iemests karstā eļļā, top liels, čagans un porains. Līdz ar to porainas ogles spējas adsorbēt kādas indīgas vielas ir, protams, lielākas. "No ugunskura paņemta ogle nepalīdzēs pret vēdera pūšanos vai izvadīt no organisma toksīnu, vēl vairāk, tur var būt nelāgi piemaisījumi, kas var kaitēt vēl vairāk," uzver Apotheka sertificētā farmaceite Ivanda Krastiņa.