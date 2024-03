Kā “Islāma valsts” nosaukums nereti tiek izmantots saīsinājums ISIS (angļu valodā – “Islamic State of Iraq and Syria”, kas nozīmē “Islāma valsts Irākā un Sīrijā”). Savukārt grupējumu “Islāma valsts Horosānas provincē” mēdz dēvēt arī par ISKP, ISIS-K vai IS-K. Šajā gadījumā tie arī ir saīsinājumi no angļu valodas (attiecīgi “Islamic State Khorasan Province”, “Islamic State of Iraq and Syria in Khorasan” un “Islamic State Khorasan”).