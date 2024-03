Noskaties ⟩ Arodbiedrības kategoriski iestājas pret izmaiņām darba nespējas lapu apmaksā

LBAS iebilst pret darba devēju ierosinājumu noteikt, ka pirmā darba nespējas diena tāpat kā šobrīd varētu būt neapmaksāta, bet par otro un trešo dienu darba devējs maksātu 60% līdzšinējo 75% vietā. Par laiku no ceturtās līdz astotajai dienai darba devējs maksātu 70% līdzšinējo 80% vietā, bet no devītās dienas valsts maksātu slimības pabalstu 75% apmērā no algas, nevis 80% no desmitās dienas, kā tas ir šobrīd.