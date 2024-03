Ornitologi aicina iedzīvotājus ierakstīt putnu balsis

Lai ieraksts būtu veiksmīgs, ieteicams pievērst uzmanību vairākiem aspektiem. Pirmkārt, svarīgs ir klusums. Ieteicams ierakstam izvēlies vietu, kur ir maz cilvēka radīto trokšņu un dabas skaņu, piemēram, vējš, ūdens šalkoņa, bet kur labāk sadzirdami paši putni. Ieraksta veicējam arī jāuzvedas klusi. Otrkārt, jāizvēlas vieta, kur dzied putni. Vislabākās ir tās vietas, kur robežojas vismaz divi biotopi, piemēram, mežmala (mežs un pļava), viensēta (viensēta un lauks), niedrājs pie ezera (ezers un lauks/mežs). Jāizvairās no vietas, kur ļoti skaļi dzied viens putns, bet citus vairs nedzird. Treškārt, noteikti jānorāda precīzu punktu kartē (piemēram, koordinātas) vai precīzu adresi, kur ieraksts veikts, lai tam būtu vērtība ornitologu darbā. Ceturtkārt, jānorāda precīzu datumu un diennakts laiku, kad ieraksts ir veikts. Ierakstu jāveic aptuveni piecu minūšu garumā.

Karte " atklāj to, no kuriem kvadrātiem tiek gaidīti putnu balsu ieraksti. Audioierakstus līdz pat šī gada 30.jūnijam jāiesūta uz e-pastu "atlants@lob.lv", vēstules tēmas laukā norādot "Audiopiecminūte". Vienā vietā ierakstu ir iespējams atkārtot ne ātrāk kā pēc divām nedēļām. Vērtīgāki būs tie ieraksti, kas tapuši dažādās vietās un ir vismaz 500 metru attālumā viens no otra.