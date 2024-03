7 muļķīgas kļūdas mājas tīrīšanā, kas neļauj sasniegt cerēto rezultātu

Lietot vienu lupatu visām virsmām

Lai izvairītos no netīrumu pārnešanas no vienas virsmas uz otru, nevajadzētu mazgāt spoguļus, izlietnes un virtuves virsmas ar vienu un to pašu drāniņu. Iegādājies un izmanto katrai virsmai piemērota materiāla lupatas, atkarībā no nepieciešamā tīrīšanas veida vai izmantojamā tīrīšanas līdzekļa. Piemēram, ir svarīgi atdalīt aprīkojumu mitrai un sausai tīrīšanai.