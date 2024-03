60 gadi cietumā, bet vai vainīgs? Stārvdrokas slepkavības

1960. gada martā trīs pusmūža sievietes no Čikāgas piepilsētas iznāca no meža namiņa Stārvdrokas parkā pie Ilinoisas upes, lai dotos pirmajā pārgājienā no plānotā četru dienu ceļojuma. Dzīvas atpakaļ viņas neatgriezās. Tā ir viena no ASV neatrisinātajām mistērijām.