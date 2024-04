Augstākā tiesa nosūta jaunai izskatīšanai autovadītāja lietu par Staķa ģimenes locekļu sabraukšanu

Lietā tika vērtēts, vai apelācijas instances tiesa pamatoti atstāja negrozītu pirmās instances tiesas attaisnojošo spriedumu. Pārbaudot prokurora kasācijas protestā un cietušo pārstāvja kasācijas sūdzībā norādīto, AT apelācijas instances tiesas lēmumu atcēla un lietu nosūtīja jaunai izskatīšanai, aģentūru LETA informēja AT.

Pirmās instances tiesa apsūdzēto attaisnoja un apelācijas instances tiesa šo spriedumu atstāja negrozītu, jo autovadītājs neparedzēja un viņam nevajadzēja paredzēt to, ka ceļa brauktuvi neatļautā vietā, rupji pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, šķērsos gājēji. Turklāt tiesa konstatēja, ka vieta bija vāji apgaismota un gājēji bija bez gaismu atstarojošiem elementiem.

AT atzina, ka pierādījumi lietā nav izvērtēti atbilstoši Kriminālprocesa likumā izvirzītajām prasībām. Turklāt daži tiesas atzinumi ir pretrunīgi. No pirmās instances tiesas sprieduma, kuram ir pievienojusies apelācijas instances tiesa, nevar izdarīt nepārprotamu secinājumu par brīdi, kad apsūdzētais ieraudzījis cietušos.

AT, pamatojot ar Kriminālprocesa likumā noteikto, norādīja, ka apelācijas instances tiesa nav izvērtējusi visus kriminālprocesa laikā iegūtos faktus vai ziņas par faktiem kopumā un savstarpējā sakarībā. Ziņu izvērtēšana kopsakarā nozīmē, ka, lai arī ticamība ir katram individuālam pierādījumam piemītoša pazīme, tomēr to noteikt var, tikai skatot attiecīgo pierādījumu vienotā sistēmā ar citiem pierādījumiem un vērtējot, kā veidojas to savstarpējās sakarības.