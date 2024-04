Zelenskis nav nopircis karaliskās ģimenes muižu Lielbritānijā

Krievijas medijos vairākkārt izplatīti maldi, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vai viņa ģimene kara laikā pērk dārgus nekustamos īpašumus. Marta beigās kāda it kā Lielbritānijas ziņu vietne apgalvoja, ka Zelenskis par 20 miljoniem mārciņu iegādājies Lielbritānijas karaliskās ģimenes muižu Kornvolā. Šī ziņa nonāca arī Latvijā, un Facebook ar to dalījušies vairāk nekā 200 cilvēku. Taču tā nav taisnība un maldu avots The London Crier, iespējams, ir maskējusies Kremļa propagandas vietne.