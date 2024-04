FOTO ⟩ Ekspertu viedokļi par "Latvijas Elektroauto 2024" TOP 3 finālistu auto

Jānis Bite, "Latvijas Valsts Meži" AS saimniecības pārvaldes vadītājs akcentē jaunievedumus jaunajā Kona Electric modelī: "Ir divējādas sajūtas, iepazīstoties ar jauno "Hyundai Kona EV"! No vienas puses, ir gandarījums, ka ražotājs ir pārnesis visas labās lietas no lielā brāļa "Ioniq 5" uz jauno "Konu" – tai skaitā multimediju darbības algoritmus, kā arī iespēju "paņemt" maiņstrāvu līdz 3.7 kW no automašīnas akumulatora. No otras puses, eksterjera dizaina risinājumi Eiropas lietotājam var nebūt īsti saprotami, bet ceru, ka kļūdos.