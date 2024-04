Krievija neatgriezīsies Rietumos, tā turpinās būt agresorvalsts, uzsver Zīle

"Mēs saprotam, ka ir jāiegulda aizsardzībā. Protams, ir jādomā arī par šo "sviesta" daļu, bet sabiedrībai ir saprotams, kādēļ - mums ir savā ziņā jāatsakās mazliet no šī "sviesta", lai iegūtu maizi. Šajā gadījumā maize simbolizētu mūsu brīvību un drošību. Ja mums nav šīs maizes, tad arī no "sviesta" nav nekādas jēgas. Ieguldījumi aizsardzībā ir vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināt to, ka varam domāt par citiem svarīgiem jautājumiem," teica EP deputāts.