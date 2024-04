Video ⟩ Kas ir jaunā ārlietu ministre Baiba Braže?

Politoloģe norādīja, ka patlaban JV situācija ir pietiekami kritiska, līdz ar to atrast cienījamu kandidātu "no ārpuses" ir otrs variants un vienīgā izeja, ja neizdodas atrast piemērotu kandidātu partijā. Tāpat viņa uzsvēra, ka JV interesēs nav atdot ārlietu ministra amatu kādam citam politiskajam spēkam.

"Partijai ir vajadzīgs spēcīgs kandidāts, kas pārliecinoši var pildīt ne tikai ārlietu ministra, bet arī politiskā spēka reputācijas atjaunotāja misiju. No partijas reputācijas viedokļa, patlaban uz ārlietu ministru tiek liktas ļoti lielas cerības. Iespējams, ka ministra piesaiste "no ārpuses" jebkurā gadījumā ir drošāks risinājums, nekā atlasīt no partijas ne tik pārliecinošu kandidātu," teica Metla-Rozentāle.