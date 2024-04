Ekrānuzņēmums no "Twitter"

Foto: Ekrānuzņēmums no "Twitter"

Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pietuvinātam politologam un vienam no ietekmīgākajiem Krievijas ārpolitikas ekspertiem Sergejam Karaganovam, kurš pērn aicināja lietot kodolieročus pret Eiropu, pieder dzīvoklis Berlīnē. Sankciju dēļ viņš no šī īpašuma vairs nevarēs gūt peļņu, vēsta Krievijas neatkarīgais medijs "The Moscow Times".