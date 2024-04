Rīgā uz laiku mainīsies satiksmes ierobežojumi Radziņa krastmalā

Turpinoties būvdarbiem Rīgā, Ģenerāļa Radziņa krastmalā, no šodienas līdz svētdienai, 28.aprīlim, no plkst.5 līdz 16 posmā pie dzelzceļa pārvada transportlīdzekļu satiksmi ierobežos, nodrošinot divas braukšanas joslas virzienā uz pilsētas centru un vienu braukšanas joslu virzienā no pilsētas centra.