“Mana Latvija. Mana atbildība.” Zemessardze vēršas pie sabiedrības ar aicinājumu aizdomāties par svarīgāko

Šim nolūkam Latvijas zemessargi ir radījuši vadmotīvu “Mana Latvija. Mana atbildība.”, ar kuru mudina ikvienu ne tikai aizdomāties par to, ka viss, kas mums katram ir svarīgs, ir arī jāaizsargā, bet arī to, ka valsts šodiena un nākotne, labklājība un pastāvēšana vispirms ir atkarīga no katra paša rīcības un iniciatīvas.

Ir miljoniem veidu, kā padarīt Latviju stipru. Zemessargi un karavīri ir gatavi aizsargāt Latviju no pirmās sekundes, no pirmā centimetra. Ikviens Latvijas cilvēks to var darīt, gan tieši iesaistoties Latvijas aizsardzībā, dienot Zemessardzē vai atbalstot bruņotos spēkus mācībās, gan ikdienā, darot savu darbu, rūpējoties par savu noturību informācijas telpā un gatavību dažādiem apdraudējumiem vai kādu citu no tiem vairāk nekā diviem miljoniem iemeslu, kas mums katram nozīmē Latviju,” pauž Zemessardzes komandieris.