Topošā farmaceite Danute Stivriņa: Studējiet farmāciju – darbs vienmēr būs

Godīgi sakot – nē. Šķiet, būšu pirmā savā dzimtā, kura izvēlējusies šo profesiju, jo nezinu nevienu cilvēku savā radu lokā, kurš būtu strādājis farmācijā vai medicīnā. Domājot par profesijas izvēli, man bija vairāki varianti – jurisprudence, kosmetoloģija. Interesējos par to, kā var saglabāt savu ārējo skaistumu, bet arvien biežāk aizdomājos, ka profesionālam kosmetologam būtu vērtīgi zināt arī par pareizu medikamentu lietošanu un to ietekmi uz ādu. Tā pamazām izkristalizējās farmācija – no domas par ārējo skaistumu – uz domu par veselību. Šobrīd farmācija mani ir tā aizrāvusi, ka kosmetoloģija uz tās fona nobāl, kļūst otršķirīga, un ļoti šaubos, ka tai pievērsīšos.