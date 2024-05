TESTS Kura Balkānu valsts ir tavs ideālais ceļojuma galamērķis?

2024. gada vasaras sezonā RIX Rīgas lidosta piedāvā savienojumus ar vairāk nekā 100 tiešo regulāro un čartera lidojumu galamērķiem. Regulārus lidojumus no Rīgas nodrošina aviokompānijas airBaltic, AEGEAN, British Airways, Finnair, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, Transavia, Turkish Airlines, Uzbekistan Airways un Wizz Air. Savukārt no šā gada oktobra lidojumus no Rīgas uz Dubaiju sāks arī aviokompānija flydubai.