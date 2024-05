Sestdienas pēcpusdiena – vēl viena diena īsajā, bet dažādiem pārkāpumiem un avārijas situācijām izraibinātajā lēto lidojumu aviokompānijas “ValuJet” pastāvēšanas laikā. Pēcpusdiena, kad vairāk nekā 100 cilvēki iesēdās šīs kompānijas lidmašīnā, lai dotos no Maiami uz Atlantu. Liela daļa no viņiem devās pie vecākiem, lai atzīmētu Mātes dienu. Diemžēl lidojums beidzās traģiski: lidaparāts ar mežonīgu spēku ietriecās zemē un sašķīda gabalos. Kas nogāja greizi? To lūkosim noskaidrot tālāk.