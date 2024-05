Maska uzņēmums “Neuralink” atzīst problēmas ar smadzeņu implantu

Pirmajam pacientam “Neuralink” smadzeņu implants nedarbojās tik gludi, kā tas bija aprakstīts iepriekš. Īlona Maska uzņēmums tagad to atzīst – tiesa gan, ne gluži labprātīgi – savā bloga ierakstā. Daži no implanta 1024 elektrodiem, kas ar smalku adatu bija savienoti ar pirmā pacienta smadzenēm, vēlāk no tām atdalījušies, taču šie trūkumi daļēji jau esot novērsti.