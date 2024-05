Noskaties "Nesapratām, vai tā lido mums virsū..." Aculiecinieks par brīdi pirms lidmašīnas avārijas nosēšanās uz Tallinas šosejas

"Braucu ar tēvu no laukiem, pie Ādažiem viņš man saka – re, lidmašīna! Tajā brīdī es nevarēju saprast, vai lidmašīna lido prom no mums vai mūsu virzienā. Atbilde sekoja pāris sekundes vēlāk, kad sapratām, ka lidmašīna lido mūsu virzienā. Mašīnā iestājās pilnīgs klusums, tēvs pateica – filmē. Nenovēršot acis no lidmašīnas, es izvilku telefonu un sāku filmēt. Lidmašīna nosēdās uz šosejas, tajā brīdī tēvs piestāja malā," stāsta aculiecinieks.