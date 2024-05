Nevienam no šiem diviem Latvijas pārstāvēšana Eiropas Parlamentā (EP) vairs nedraud, bet nešaubieties ne mirkli – rindā gaida jau citas Ždanokas un Mamikini. Un tādu starp EP deputādu kandidātiem tiešām netrūkst.

Abas politiķes, kas cierē uz siltajiem Eiropas krēsliem, savulaik tika izmestas no Aināra Šlesera partijas “Latvija pirmajā vietā”. Stepaņenko par to, ka protestējot atstāja paplašināto partijas valdes sēdi, kurā tika apspriesta partijas attieksme pret karu Ukrainā un tā sekām Latvijā. Švecova par to, ka Saeimā nebalsoja par Eiropas Savienības kandidātvalsts statusa piešķiršanu Ukrainai.