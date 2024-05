Video Aiz priekškara: Kremļa lakstīgalas spriedelē, ka Putins un Ķīnas prezidents Sji ir jaunas pasaules kārtības veidotāji

Jāpiemin, ka Putins savu vizīti noslēdza ar Ķīnas pilsētas Harbinas un tur esošā Tehnoloģiju institūta apmeklējumu. "Harbina ir Ķīnas Heilundzjanas provinces galvaspilsēta. Netālu no Krievijas robežas esošā Harbina vēsturiski bija kultūras un ekonomikas apmaiņas centrs starp abām valstīm, dažkārt saukta par "mazo Maskavu"," vēsta izdevums "Deutsche Welle".

Savukārt domnīcas "Atlantic Council" drošības eksperts Markuss Garlausks laikrakstam "New York Times", runājot par Putina Harbinas tehnoloģiju institūta apmeklējumu, skaidroja, ka "tas, ka šī vizīte notika tik atklāti, ir redzama un simboliska zīme tam, ka Pekina ir gatava nodrošināt tieši militāri izmantojamas tehnoloģijas, lai atbalstītu Krievijas karu pret Ukrainu". Jāpiebilst, ka minēto tehnoloģiju institūtu ASV ir iekļāvusi to institūciju sarakstā, kurām liegts piekļūt amerikāņu militārajām tehnoloģijām un piedalīties izglītības apmaiņā, jo institūtam ir saiknes ar Tautas atbrīvošanas armiju.

Neraugoties uz propagandistu vēstījumiem par ārkārtīgi ciešo abu valstu sadarbību gan militārajā, gan ekonomiskajā ziņā, laikraksts "New York Times" raksta, ka "Putina vizīte parādīja arī valstu alianses robežas. Ķīnā Sji kungs izklāja sarkano paklāju Putina kungam, taču vizīte neradīja nekādas publiskas saistības attiecībā uz konkrētiem jauniem projektiem vai investīcijām starp abām valstīm". Piemēram, nebija publisku abu prezidentu paziņojumu par progresu saistībā ar plānoto jauno gāzes vadu no Ķīnas uz Krieviju, kas pazīstams kā "Power of Siberia 2".