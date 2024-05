Cīņa ar celulītu – mīti un patiesība

Mīti par celulītu

Patiesība: lai gan sports un muskuļu uzturēšana tonusā var palīdzēt samazināt celulīta redzamību, tas nevar to pilnībā novērst. Celulīts daļēji ir saistīts ar strukturāliem faktoriem, kurus ar sportu vien nevar mainīt.

Apotheka Beauty kosmetoloģe Katrīna Blumberga dalās praktiskos padomos un piedāvā piecus soļus ādas “atmodināšanai”.

Ēdienkartes sakārtošana

Pirmais solis uz veselīgu un mirdzošu ādu ir sabalansēts uzturs, kur vismaz 1/3 atvēlēta svaigiem augļiem, dārzeņiem un zaļumiem, kas šajā laikā ir īpaši bagāti ar minerālvielām un vitamīniem, tostarp C vitamīnu, kas ir spēcīgs antioksidants, neitralizē brīvos radikāļus un stiprina ādas aizsargspējas. Tas piedalās arī kolagēna ražošanā ādas šūnās, savukārt kolagēns uzlabo ādas struktūru un kavē novecošanās procesus. Būtiski iekļaut uzturā šķiedrvielas un probiotikas, tādējādi uzlabojot gremošanu un zarnu trakta darbību – jo cilvēka ķermenis veselāks, jo veselīgāka būs āda.

Rūdīšana

Vēsa duša vai aukstās peldes stimulē asinsriti, apgādājot ķermeņa, tai skaitā sejas, ādu ar skābekli. Tās uzlabo veselību un pat mazina celulītu, bet tikai ar nosacījumu, ka tiek ievērots pareizs ēšanas režīms.

Celulīts ir tiešs apliecinājums tam, ko cilvēks lieto uzturā.

Ķermeņa tvirtumam papildus var lietot nostiprinošus anticelulīta vai liftinga krēmus, kas padara ādu stingrāku.

Attīrīšana

Pirms jebkuras procedūras āda ir maigi jāattīra, izvēloties savam ādas tipam piemērotu līdzekli. Lai attīrītu ādu no atmirušajām šūnām un labāk sagatavotu to pārējiem kopšanas soļiem, pīlingu mājas apstākļos var veikt reizi nedēļā vai retāk – atkarībā no ādas tipa. Ķermenim vienu vai divas reizes nedēļā var izmantot sāls vai cukura skrubi.

Mitrināšana

Pēc sejas un ķermeņa attīrīšanas ir svarīgi atjaunot ādas dabīgo pH līmeni, maigi mitrinot ādu ar losjonu vai toniku. Pēc tam tai var uzklāt serumu, kas lietojams kursa veidā vai kā regulārs kopšanas līdzeklis gadījumā, ja nepieciešama intensīvāka ādas barošana, piemēram, ja ir ļoti sausa vai problemātiska āda.