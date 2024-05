Ekrānuzņēmums no video

Foto: Ekrānuzņēmums no video

Latvijā ik gadu ādas vēzi atklāj vairāk nekā 200 cilvēkiem, bet aptuveni 80 no šīs slimības mirst. Melanoma ir viena no agresīvākajām vēža formām, tāpēc gadu no gada speciālisti visā pasaulē atgādina par nepieciešamību pievērst uzmanību jautājumiem, kas saistīti ar ādas veselību, kā arī mudinātu cilvēkus nebaidīties un doties pie dermatologa, vēsta "TV3 Ziņas".