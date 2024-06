Vēlāk ministra padomnieks precizē, ka šāds audits vispār būtu vajadzīgs, bet to vajadzētu darīt citādi. Tagad būšot jauns iepirkums, bet pa to laiku pagājis gads.

Lēmumi jāpieņem jau tuvākajā laikā. “Tātad Eiropas Komisija tiešām šobrīd no savas puses pateikusi, ka viņi primāri ir gatavi no savas puses finansēt taisno koridoru – visu, respektīvi, to trasi, kas iet no Lietuvas uz Igauniju caur Salaspili. Un mums kā kopuzņēmumam kopā ar Eiropas dzelzceļa līnijām, ar Satiksmes ministriju, ar Ministru kabinetu, ir jāsaprot, kas būs tas mehānisms, kur mēs tiešām varētu atrast finansējuma avotu primāri līdz lidostai, un tad attiecīgi jau arī pieslēdzot Rīgu, jo mums arī mums nepieciešami abi risinājumi,” saka AS “RB Rail” valdes locekle, ilgtspējas direktore Kitija Gruškeviča.