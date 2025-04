Amatpersonu deklarācijas Deputāts Jakovins pērn nopelnījis 71 250 eiro

Deputāta pērn gūtos ienākumus veido 53 601,16 eiro alga no Saeimas, 106,13 eiro alga no Rīgas Stradiņa universitātes, 14 914,29 eiro alga no SIA "Kārvins", 600 eiro alga no SIA "Leilands un Putnis", 1200 eiro ienākumi no zemnieku saimniecības "Vecbūdas" un 828,84 eiro citi ienākumi no SIA "Extra Credit".