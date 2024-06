Lielākoties trase sastāvētu no viena sliežu ceļa, nevis diviem, kā bija iecerēts. Atteiktos arī no dārgā tuneļa Pārdaugavā.

Vilciens no Igaunijas Daugavu šķērsotu netālu no Salaspils, tad Rīgā iebrauktu no tā dēvētā Misas trijstūra – vietas Vecumnieku pagastā pie Misas upes, piestātu lidostā “Rīga” un tad Centrālajā dzelzceļa stacijā. Pēc tam pa to pašu ceļu izbrauktu atpakaļ un caur Misu un Iecavu turpinātu ceļu uz Lietuvu.

Ļoti labs jautājums! Skatām šo ziņojumu jau no februāra. Ir saņemti neskaitāmi iebildumi no ministrijām, primāri no Finanšu ministrijas. Skaidrs, ka šādā mega projektā nav iespējama situācija, ka visa projektam nepieciešamā nauda ir nogūlusies kādas valsts bankas kontā un ir brīvi pieejama. Tā tas parasti nenotiek. Šis politiskais lēmums, par to, kāds būs pirmās fāzes trasējums, tiešā mērā ietekmē to, uz kādiem līdzekļiem mēs varam pretendēt. Un šeit ir fundamentālas domstarpības (ar finanšu ministriju), kādā veidā nodrošināt projektam finansējumu. Ja es skatos, kāds ir modelis Igaunijā, tad tur no pirmās dienas ir finanšu ministrijas atbildīgā amatpersona, kas nodrošina projekta finanšu plānošanu ar valsts budžeta plānošanu. Latvijas gadījumā tas tā nav noticis.