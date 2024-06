Kad naudas daudz un garlaicīgi: ASV turīgākais slepkava un viņa dīvainā dzīve

1980. gadu sākumā Roberta un Keitijas attiecības bija pasliktinājušās tik tālu, ka viņa vairākas reizes noalgoja advokātu un centās no Roberta izšķirties. Kā dokumentālajā seriālā “The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst”, kas skatāms LMT Viedtelevīzijā, atzina pats Dērsts, viņi nemitīgi strīdējās un kāvās.