Eksperti: EP vēlēšanu rezultāti Latvijā ir bez lieliem pārsteigumiem

Politoloģe domā, ka Latvijas politikā iezīmējas jauna tendence, ka vēlētāju no viņa politiskās izvēles nenovirza nelieli skandāli. Ja vēlētājs vēlas paust savu attieksmi, viņš izvēlas to darīt pret konkrētu kandidātu, piemēram, ievelkot plusu vai kandidātu nosvītrojot.

Vēlēšanu rezultāti Latvijā nepārsteidza arī RSU Sociālo zinātņu fakultātes pētnieci un lektori Vinetu Kleinbergu. Tie parāda, ka Latvijas iedzīvotāji nobalso par atpazīstamām un stabilu vērtību pārstāvošām personībām, lai arī starp ievēlētājiem EP deputātiem ir arī "jaunas sejas", piemēram, "Apvienotā saraksta" (AS) vadošais kandidāts Reinis Pozņaks. "Tas nekas, ka viņš iepriekš politikā nav darbojies. Viņš pārstāv šo konkrēto virzienu - pret karu Ukrainā, pret Krieviju, par ko cilvēki arī nobalsojuši," sacīja pētniece.

Viņasprāt, lielais svītrojumu skaits Kariņam skaidrojams ne tikai ar iespējamiem pārkāpumiem lidojumu lietā, bet arī ar viņa ilgo darbību iekšpolitikā. "Līdz ar ko vēlētāji [Kariņu] vairāk saista ar iekšpolitikas jautājumiem, un varbūt pat aizmirsuši, ka viņš ar savu politisko pieredzi nāk no EP," izteica Kleinberga. Vienlaikus viņa pieļāva, ka Kariņš būtu dabūjis "krietni mazāk" svītrojumu, ja nebūtu "lidmašīnu skandāla".

Jau ziņots, ka EP vēlēšanās vislielāko vēlētāju atbalstu ieguvusi JV, otrajā vietā atstājot NA, un abi politiskie spēki tikuši katrs pie diviem EP deputātu mandātiem. Savukārt "Latvijas attīstībai", AS, "Progresīvie", "Saskaņa" un "Latvija pirmajā vietā" (LPV) vēlēšanās ieguvušas katra pa vienam EP deputāta mandātam, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas oficiāli publicētie provizoriskie vēlēšanu rezultāti.

EP no JV ievēlēts Valdis Dombrovskis un Sandra Kalniete, bet no NA - Roberts Zīle un Rihards Kols. LA Eiroparlamentā pārstāvēs Ivars Ijabs, AS - Pozņaks, "Progresīvos" - Staķis, "Saskaņu" - Nils Ušakovs, bet LPV - Vilis Krištopans.