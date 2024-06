G7 valstis gatavojas izteikt "ļoti stingru" brīdinājumu Ķīnai

Rietumu sabiedrotie grasās panākt vienošanos par ļoti stingra brīdinājuma izteikšanu Ķīnas bankām, lai tās pārtrauc sniegt palīdzību Krievijai un neizvairās no sankcijām pret Krieviju, vēsta aģentūra “Reuters”, atsaucoties uz vairākiem avotiem.

Sabiedrotie gan negrasās pieņemt tūlītējus soda mērus pret Ķīnas finanšu iestādēm, piemēram, ierobežot to piekļuvi starptautiskajai sistēmai SWIFT vai arī liegt piekļuvi ASV dolāram. Viens no aģentūras sarunu biedriem atklājis par G7 plānu koncentrēties uz mazākām Ķīnas bankām, kas sadarbojas ar Krieviju.

Pēdējo mēnešu laikā Ķīnas lielākās bankas gan sākušas ļoti rūpīgi pārbaudīt transakcijas no Krievijas, kā arī cenšas pārliecināties, vai šādi netiek pārkāptas sankcijas. Periodā no februāra līdz maijam vismaz 25% krievu kompāniju, kas tirgojas ar Ķīnu, nav spējušas veikt maksājumus. Krievijas bizness sūdzas, ka tagad maksājumu apstrādes ilgums no Krievijas uz Ķīnu palielinājies vismaz 12 reižu.