Pasargā ādu no saules: Kas jāņem vērā dažādos vecuma posmos?

„Vesela un skaista āda – tas ir viens no daudziem faktoriem, kas būtiski nosaka mūsu dzīves kvalitāti un ļauj izvairīties no saslimšanām. Ja neesi drošs par to, kādus saules aizsarglīdzekļus iegādāties un kuri būs tie, kas visefektīvāk pasargās tavu ādu, droši lūdz padomu farmaceitam. Izvērtējot tavu ādas stāvokli un vajadzības, speciālists ieteiks to produktu, kas spēs parūpēties par tavu ādu un ļaus bez bažām baudīt vasaras sauli,” papildina “Dr. Annas Bērziņas Ādas klīnikas” dermatoloģe Dr. Zane Kronberga.