Sākums bija īpaši grūts, jo man bija jāatstāj mans tolaik deviņus gadus vecais dēls viņa tēva, mana bijušā vīra aprūpē, un pašai jāpaliek Kijivā strādāt amijas ģenerālštābā. Teorētiski man nebija obligāta pienākuma to darīt, jo nebiju militārpersona, un mani kolēģi, piemēram, juridiskie padomnieki devās prom no valsts, turpinot strādāt attālināti, taču es kā komunikācijas padomniece sapratu, ka nevarēšu strādāt, esot atrauta no pārējās vadības komandas. Man nebūtu pieejas slepeniem dokumentiem, jo neviens pa civilajiem kanāliem man šādu informāciju nesūtītu – nebūtu iespējams turpināt darbu. Tāpēc pieņēmu šo sirdi plosošo lēmumu tikt šķirtai no dēla tajos neskaidrajos un bīstamajos apstākļos.