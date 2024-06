"LNK Industries" pabeidz trīs vērienīgus objektus Klaipēdas ostā.

Darbi tika veikti ostas vārtu akvatorijā no peldošajām platformām 24 stundas diennaktī un tika pabeigti noteiktos termiņos. Trīs realizēto projektu kopējā līgumu summa sastādīja nedaudz virs 24 milj. eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

“Izbūve tika veikta ūdenī ar peldlīdzekļu un virs ūdens paceļamo platformu palīdzību pašā šaurākajā Klaipēdas ostas vietā, vārtos, kur ir intensīva kuģu satiksme. Klaipēdas ostas zemūdens sienas būvniecības vajadzībām iegādājāmies specifisku un apjomīgu tehnisko aprīkojumu, kā arī specializēto urbšanas tehnoloģiju no Somijas. Darba procesus ikdienā ietekmēja ne tikai laikapstākļi, bet arī ģeoloģiskie apstākļi un navigācijas izaicinājumi Klaipēdas ostā. Tāpēc, lai iekļautos īsajos projekta termiņos, komandas strādāja visu cauru diennakti. Neskatoties uz virkni izaicinājumu, projekts Klaipēdas ostā ir veiksmīgi pabeigts,” gandarījumu par paveikto pauž AS “LNK Industries” direktors Genādijs Kamkalovs.

AS “LNK Industries” ir viens no lielākajiem industriālās būvniecības uzņēmumiem Baltijā, kurš specializējies sarežģītu infrastruktūras objektu, jūras termināļu, tiltu un citu hidrotehnisko būvju, viaduktu, vērienīgu ražošanas un metāla konstrukciju, kā arī civilo objektu būvniecībā. Izmantojot inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus, procesu digitalizāciju un ražošanas industrializāciju, uzņēmums nodrošina augstas kvalitātes risinājumus un projektu realizāciju no A līdz Z.