“Piečurāti kakti, žurkas skraida, jāvelk ārā no bezdibeņa.” Tā, stāvēdams Līvu laukumā, savā priekšvēlēšanu aģitācijas video sociālajos tīklos paziņoja Vilis Krištopans, sūkstīdamies par Līvu laukumu, Rīgu un Latviju, kas jāceļot augšā no pēdējās vietas. Lai arī par politiku nemēdzu rakstīt, jo no tās saprotu maz, tomēr šo to zinu par Rīgu, tās ielām, parkiem un namiem.