Noskaties “Rail Baltica” Latvijas posma izmaksas – 9,5 miljardi eiro

“Tas ir tas izaicinājums, no kura mums ir kaut kā jātiek ārā - no tā punkta, kurā tas ir bijis līdz šim menedžēts, nenesot uz valdību iespējams pilnu bildi vai arī neredzot. Varbūt nevis nenesot, bet varbūt viņu vienkārši neredzot, jo mēs pavadījām diezgan ilgu laiku arī kopš tā brīža, kad pie manis atnāca. Šeit jau ir tikai Satiksmes ministrija, bet principā šajā projektā ir labi apmaksāts “RB Rail”, “Eiropas dzelzceļa līnijas” amatpersonas – tās ir kapitālsabiedrības, kuras faktiski veic arī šī projekta ieviešanu Latvijā.”

No valdības sēdes ministri iznāca ar pārliecību, ka vilciena trase pirmajā posmā jāizlaiž cauri visai Rīgai. Iepriekš jau ilgāku laiku tika strādāts uz scenāriju, kurā Rīga ir ietverta tikai daļēji. Uz “de facto” jautājumu, vai šai diskusijai valdībā nevajadzēja būs jau aizvadītā gada nogalē, kad ziņojums pirmoreiz tika gatavots, un vai zemē nav nomests pusgads, satiksmes ministrs Kaspars Briškens (Progresīvie) atbild: “Es droši vien nepiekritīšu, ka tas pusgads ir nomests zemē. Skaidrs, ka, ņemot vērā, ka tik apjomīgs formāls process Ministru kabinetā – es neatminos, kad būtu bijis arī no publiskās perspektīvas šobrīd, apzinoties to informācijas apjomu, ko ministri ir iepazinušies un izvērtējuši savas kompetences ietvaros…”