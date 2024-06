Ar skandālu! Kā šķiras visas horoskopa zīmes

Lai Vēži atbrīvotos no drāmas, viņiem patīk izrunāties ar saviem bijušajiem partneriem. Vēži nemēdz būt rupji, taču, kad viņi jūtas satriekti, viņi bieži nosaka stingras robežas, lai sevi aizsargātu. Grūtos emocionālos laikos šīs jūtīgās radības novērtē to, ka tuvumā ir draugi, kuri var atbalstīt, kad viņu sirds ir salauzta.

Lauva ir viens no sliktākajiem bijušajiem. Lauva nekad neuzņemsies atbildību par to, ka attiecību laikā kaut kas nogājis greizi. Viņš nav noskaņots šķirties uz draudzīgas nots un nepalaidīs garām iespēju parādīt, kādu kļūdu pieļāvis partneris. Pēc šķiršanās no Lauvām var sagaidīt daudz demonstratīvas uzvedības un dažreiz pasīvas agresijas.