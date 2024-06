Knifi, kas palīdz atvēsināt mājokli vasaras svelmē

Viens no paņēmieniem, kā neļaut mājoklim uzkarst svelmainās dienās, ir samazināt telpās ienākošo gaismas daudzumu. Interjera dizainera ieteikums, kā to visvienkāršāk izdarīt, ir pielikt logiem aptumšojošus vai gaismu aizturošus aizkarus vai rullo žalūzijas.

„Tekstils ir ne tikai viens no vienkāršākajiem un maciņam draudzīgākajiem veidiem, kā atsvaidzināt interjeru, tas var arī palīdzēt uzturēt telpās patīkamāku mikroklimatu. Gaismu aizturoši aizkari (piem., BENGTA par 15 €) neļaus saules stariem sakarsēt telpas – tie vienlīdz efektīvi aiztur karstumu vasarā un no logiem nākošo aukstumu ziemā. To pašu var panākt arī ar gaismu aizturošām šūnveida žalūzijām (piem., TRIPPEVALS, kas maksā, sākot no 39,99 €). Šūnveida žalūzijām iekšpusē ir šūnu struktūra, kas izolē gaisu, veidojot siltumizolējošu barjeru starp logu un telpu,“ saka Dariuss Rimkus, IKEA Interjera dizaina nodaļas vadītājs.