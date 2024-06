Lai svētki nepārvērstos traģēdijā: kā līgot droši? Komentē ārsti

Jāņi ir ne vien zināmi ar tradīciju lēkt pāri ugunskuram, bet arī apdegumiem, kas radušies no tās. Lai izvairītos no apdegumiem, TOS aicina vienmēr uzturēt drošu attālumu no atklātas liesmas un uzraudzīt bērnus. Ja tomēr ir vēlme lēkt pāri ugunskuram, jāpārliecinās, ka apģērbs nav viegli uzliesmojošs, kā arī jāizvērtē savas spējas un ugunskura lielumu.