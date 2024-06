Baltkrievu aktīviste ECT apstrīd Lietuvas lēmumu atteikt viņai patvērumu

Viņas advokāts klāstīja, ka tiesas lēmums ir balstīts uz to, ka "Karača it kā rada draudus Lietuvas valstij, tās drošībai, jo viņa kā aktīviste sazinājās ar Krievijas tiesībsargu, kurš ir cilvēks no [Krievijas diktatora] Vladimira Putina svītas". "Tas ir iedomāts drauds," paziņoja Satkausks.