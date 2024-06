Kā izvēlēties matu kosmētiku vasarai?

Katrai sezonai ir savas īpatnības matu kopšanā, un vasara nav izņēmums, stāsta kosmētikas speciāliste M. Kigitoviča. Vasarā daudz laika pavadām ārā. Saule, silti vēji, peldes jūrā – to visu cenšamies izbaudīt tieši šajā sezonā. Taču karstā saule, kuras staros ir tik patīkami gozēties, bieži vien negatīvi ietekmē mūsu matu skaistumu. Kādēļ tā? Mati veidojas no matu saknes un to sastāvā ir līdz 90 % keratīna, kas nodrošina matu izturību, elastību un spīdumu. Taču karstuma ietekmē keratīna līmenis matā samazinās, un rezultātā mati var kļūt sausi, blāvi un nespodri. Tādēļ ir būtiski pareizi un pilnvērtīgi rūpēties par matiem vasarā, lai aizsargātu tos no kaitīgajiem vides faktoriem un uzturētu tos skaistus, mitrinātus un stiprus.