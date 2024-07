Festivāla "Lampa" laikā Cēsīs vairākās pieturās neapstāsies reģionālie autobusi

Reģionālās nozīmes maršrutā "Cata"-Cēsu autoosta-Cēsu klīnika-Gaujaskalns un maršrutā "Cata"-Cēsu klīnika-Cīrulīši-"Cata" autobusi uz un no Cēsu klīnikas pēc pieturas "Stacija" brauks pa Dzintara, Festivāla, Lenču un Viestura ielām.

Reģionālās nozīmes maršrutā Cēsu autoosta-Cīrulīši-Cēsu autoosta autobusi reisos uz un no Cēsu autoostas, kas parasti brauc pa Palasta ielu, festivāla laikā pārvietosies pa Raiņa, Piebalgas, Rīgas un Gaujas ielām. Savukārt autobuss reisos uz un no Cēsu klīnikas (caur Meža kapiem) pēc izbraukšanas no Cēsu autoostas brauks pa Dzintara, Festivāla un Lenču ielām.