Šajā kara posmā pārsteidzoša ir Krievijas nespēja gūt uzvaru vai pat tikai panākumus Harkivas virzienā – ņemot vērā to, cik ilgi Ukrainas Bruņotie spēki cīnījās ar munīcijas badu un cik ilgi tiem nācās gaidīt rietumvalstu partneru atļauju ar to dotajiem ieročiem veikt triecienus militārajiem un loģistikas objektiem Krievijas teritorijā.

Tas atklāj Krievijas lielāko militāro noslēpumu. Šis noslēpums, no vienas puses, ir ļoti acīmredzams, bet no otras puses – to katru dienu negurstoši mēģina notušēt milzīga propagandas mašinērija. Noslēpums ir šāds: